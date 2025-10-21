Под Рязанью обнаружили наркоплантацию на опушке в лесу

В Рязанской области полицейские обнаружили плантацию конопли в лесу. Организатора наркофермы задержали. Об этом сообщает «МВД Медиа».

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка выявили множество кустов конопли, произраставших на опушке леса вблизи деревни Ханино. При этом по ряду признаков было видно, что за плантацией тщательно ухаживают», – говорится в сообщении.

Через некоторое время на опушку приехал мужчина на велосипеде и начал собирать урожай. Правоохранители его задержали.

По месту жительства подозреваемого в поселке Мещерский Бор обнаружили трехлитровые банки с марихуаной, а также несколько емкостей с рассадой. Мужчину заключили под стражу.

