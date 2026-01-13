В ДНР раскрыли крупный канал поставок наркотиков

Спецслужбы раскрыли крупный канал поставок запрещенных веществ в Донецкой Народной Республике. Задержаны 25 подозреваемых.
Как сообщили в региональном управлении ФСБ, деятельность преступной группы курировали с территории Украины. В ходе обысков изъяли более 50 кг синтетических наркотиков.
«Задержаны 25 граждан России, занимавшихся поставкой, фасовкой и распространением наркотиков путем тайниковых закладок», – говорится в сообщении.
Кроме того, у силовиков есть данные о том, что группа занималась пропагандой наркозависимости среди молодежи.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств»).
Донецк, Зоя Осколкова
© 2026, РИА «Новый День»