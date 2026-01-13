российское информационное агентство 18+

Вторник, 13 января 2026, 09:26 мск

В ДНР раскрыли крупный канал поставок наркотиков

Спецслужбы раскрыли крупный канал поставок запрещенных веществ в Донецкой Народной Республике. Задержаны 25 подозреваемых.

Как сообщили в региональном управлении ФСБ, деятельность преступной группы курировали с территории Украины. В ходе обысков изъяли более 50 кг синтетических наркотиков.

«Задержаны 25 граждан России, занимавшихся поставкой, фасовкой и распространением наркотиков путем тайниковых закладок», – говорится в сообщении.

Кроме того, у силовиков есть данные о том, что группа занималась пропагандой наркозависимости среди молодежи.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств»).

Донецк, Зоя Осколкова

