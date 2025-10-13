российское информационное агентство 18+

Понедельник, 13 октября 2025, 15:00 мск

В Италии случайно обнаружили партию наркотиков на 16 млн евро

В Италии случайно задержали крупного наркодилера, у которого обнаружили 200 кг наркотиков. Об этом сообщают местные СМИ.

Итальянские карабинеры заметили подозрительного мужчину, который бродил по улице Рима с рюкзаком на плече, настороженно оглядываясь по сторонам. При проверке личности было установлено, что задержанный числится безработным, но при себе у него была крупная сумма денег.

По месту жительства мужчины обнаружили восемь сумок с распакованным кокаином. В общей сложности запрещенный груз был разделен на 8000 доз. Стоимость партии на черном рынке оценивается в 16 млн евро.

Помимо наркотиков в доме подозреваемого хранилось 30 тысяч евро и пистолет с патронами. Полиция проверяет причастность задержанного к деятельности известных преступных группировок.

Рим, Зоя Осколкова

