Среда, 4 марта 2026, 09:24 мск

В Эквадоре США проводят военную операцию против наркоторговцев

Фото: pixabay

США проводят военную операцию в Эквадоре, целью которой являются наркокартели. Об этом сообщила пресс-служба Южного командования Пентагона.

Спецоперации проводится совместно с вооруженными силами Эквадора. «Вместе мы предпринимаем решительные действия для противостояния наркотеррористам, которые на протяжении долгого времени сеют террор, насилие и коррупцию среди граждан всего полушария», – говорится в сообщении.

Ранее США несколько раз атаковали лодки в восточной части Тихого океана и Карибском бассейне. Жертвами таких ударов стали несколько человек. В Вашингтоне утверждали, что эти суда шли по известным маршрутам наркоторговли.

Кроме того, американская разведка предоставила данные мексиканским властям для устранения лидера крупнейшего в стране наркокартеля Рубена Немесио Осегера Сервантеса, известного как Эль Менчо, после чего в Мексике вспыхнули беспорядки.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

