Беспорядки в Мексике охватили 20 штатов: в боях с наркокартелями погибли 25 сотрудников нацгвардии

В Мексике возникшие из-за ликвидации наркобарона беспорядки охватили уже 20 штатов. В спецоперации участвуют более десяти тысяч военнослужащих. Жертвами столкновений с бандформированиями стали 25 сотрудников национальной гвардии.

Власти Мексики просят жителей и туристов не покидать дома и отели. Закрыты аэропорты, в том числе в Гвадалахаре – городе, где через четыре месяца запланированы матчи Чемпионата мира по футболу.

24 февраля министерство внутренней безопасности сообщило о гибели 25 сотрудников нацгвардии. На запад страны перебросили более двух с половиной тысяч военных, таким образом, группировка военнослужащих в регионе превысила 10 тысяч.

Минобороны Мексики сообщило в воскресенье о проведении армейской спецоперации по захвату главы крупнейшего в стране наркокартеля 59-летнего Рубена Немесио Осегера Сервантеса, известного как Эль Менчо. Он умер от ранений во время его транспортировки в Мехико. Помощь Мексике в ликвидации главы наркокартеля «Новое поколение Халиско» оказала разведка США.

После сообщений о гибели Эль Менчо участники наркокартеля устроили погромы и беспорядки. Зафиксированы поджоги автомобилей, перекрытия дорог, столкновения между вооруженными группировками и полицией, нападения на силовиков. Власти Халиско сообщили о приостановке работы общественного транспорта в некоторых районах.

Мехико, Зоя Осколкова

