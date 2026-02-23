Россияне не спешат отменять туры в Мексику на фоне беспорядков и погромов

В Мексике в настоящее время находятся порядка 3,5-5 тысяч граждан России, включая туристов. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Примерно 65-75% из них – самостоятельные путешественники и релоканты. На данный момент пока не зафиксировано массовых обращений к туроператорам, отмен туров или запросов на досрочный возврат из-за беспорядков и вооруженных столкновений, вспыхнувших после ликвидации лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско», отметили в организации, передает ТАСС.

В РСТ пояснили, что небольшой поток в Мексику связан с высокой стоимостью перелета, отсутствием прямого авиасообщения и конкуренцией со стороны других популярных направлений. Вместе с тем в Мексике проживает значительное число россиян, указали там. Находящихся в Мексике туристов попросили сохранять бдительность и следить за официальными сообщениями туроператоров, гидов, авиакомпаний, а также за уведомлениями местных властей.

Российские граждане на данный момент не обращались за помощью, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства РФ в Мексике Якова Федорова. «Я увидел, что пишут, что какие-то наши туристы застряли в аэропорту Гвадалахары, сейчас будем выяснять», – уточнил дипломат.

Ранее российское посольство в Мексике рекомендовало российским гражданам временно отказаться от поездок в штат Халиско в связи с массовыми беспорядками, вспыхнувшими после убийства лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско». «Тем, кто находится там, необходимо принять меры личной безопасности, избегать мест массового скопления людей и объектов потенциального нападения, без необходимости не выходить на улицу», – говорится в сообщении дипмиссии. В диппредставительстве также призвали внимательно отслеживать официальную информацию властей и строго соблюдать вводимые ограничения.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум призвала граждан сохранять спокойствие и выразила признательность армии и силовым структурам за их работу.

Минобороны Мексики сообщило в воскресенье о проведении армейской спецоперации по захвату главы крупнейшего в стране наркокартеля 59-летнего Рубена Немесио Осегера Сервантеса, известного как Эль Менчо. Он умер от ранений во время его транспортировки в Мехико. Помощь Мексике в ликвидации главы наркокартеля «Новое поколение Халиско» оказала разведка США, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

После сообщений о гибели Эль Менчо участники наркокартеля устроили погромы и беспорядки в ряде муниципалитетов Халиско и еще в семи штатах. Зафиксированы поджоги автомобилей, перекрытия дорог, столкновения между вооруженными группировками и полицией, нападения на силовиков. Власти Халиско сообщили о приостановке работы общественного транспорта в некоторых районах.

Москва, Наталья Петрова

