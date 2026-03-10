Конфликт на Ближнем Востоке может привести к героиновому буму на планете

Иран долгое время сдерживал поток наркотиков из Афганистана. Военные действия могут привести к тому, что мир захлестнет волна дешевого героина. Об этом сообщил эксперт по международному наркотрафику, бывший руководитель следственного подразделения МВД России по борьбе с организованной преступностью Сергей Пелих.

Афганский наркотрафик разделен на три основных транснациональных потока: северный (через Центральную Азию в Россию), балканский (через Турцию в Европу) и южный (через Иран и его порты), рассказал эксперт «Известиям». Почти 92% изъятого в мире опиума, 59% морфина и 27% героина, приходится на Иран либо изъятия происходят при участии иранских стражей порядка. Так в 2023 году в стране изъяли почти 1 тыс. т героина. В ходе борьбы с наркомафией в стране за последние годы погибли 4000 правоохранителей. Изъятие партий весом более тонны – привычное дело для иранских блюстителей порядка.

С 2005 по 2009 год в Афганистане и вдоль границ были накоплены чудовищные запасы опия и героина: по оценкам Управления ООН по наркотикам и преступности, от 10 тыс. до 12 тыс. т в опийном эквиваленте. Этого достаточно, чтобы снабжать весь мир еще как минимум три года, даже если посевы мака в Афганистане исчезнут завтра. За последние 15 лет ситуация с утилизацией только усугубилась. Приход движения «Талибан» к власти в Афганистане в 2021 году не изменил ситуацию. Несмотря на заявления о борьбе с наркотиками и сокращении посевов, накопленные запасы и налаженные каналы сбыта никуда не делись.

«Иран в условиях международных санкций практически без внешней поддержки выполнял функции по сдерживанию трафика, – подчеркивает Пелих. – У них были постоянные соединения, которые реально вели и ведут борьбу, а точнее – войну, по пресечению провозов и ликвидации группировок, пытавшихся прорвать границу».

Военно-политическая нестабильность всегда играет на руку трафику. Хаос – идеальная среда для наркобизнеса. И сегодня Иран, который десятилетиями сдерживал этот вал, оказался в положении крепости, которую штурмуют с двух сторон: изнутри – социально-экономические проблемы, извне – внешнеполитическое давление и непрекращающиеся провокации на границах, считает собеседник издания.

«Если Иран проиграет в этой войне, если контроль на границе ослабнет, все эти накопленные запасы, весь этот конфискованный героин может просто попасть на мировой рынок», – считает Пелих. Технически это будет реализовано через морские порты. Контейнерные перевозки – «черная дыра» мирового трафика. Ежегодно перевозится более 400 млн контейнеров, а досматривается лишь 2% из них. Через порты Бендер-Аббас или Бушер наркотики могут уйти в любую точку мира.

Россия находится в зоне отложенного риска. «Европейские всплески потребления обычно докатываются до нас примерно за два года. Это значит, что ситуация, которая сложится завтра на границах Ирана, послезавтра ударит по Турции и Европе, а потом вернется на улицы российских городов, отбросив нас к мрачным показателям 1990-2000-х годов», – заключил эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

