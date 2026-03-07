Тегеран посоветовал врагам «унести с собой в могилу» мечту о капитуляции Ирана

Тегеран не намерен идти на уступки своим противникам, но готов прекратить удары по соседним государствам, если от туда не будут атаковать территорию Ирана. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

По его словам, временный руководящий совет Ирана постановил не наносить новых ударов по странам Ближнего Востока, если с их территории не предпринимается атак.

«Приношу извинения соседним странам. Вчера Временный руководящий совет постановил, что больше не будет нападений на соседние страны и запусков ракет, если только не будет атаки на Иран с их территории», – цитируют его заявление иранские СМИ.

Президент Ирана подчеркнул, что у его страны нет агрессивных намерений, но при этом однозначно дал понять, что Тегеран не пойдет на уступки своим противникам. По его словам, врагам исламской республики следует «унести с собой в могилу» мечту о безоговорочной капитуляции Ирана.

При этом Пезешкиан обратил внимание, что Тегеран в отличие от своих противников действует в соответствии с нормами международного права.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на безоговорочную капитуляцию Тегерана и полную смену руководства в исламской республике. Американский лидер сказал, что рассчитывает на появление в Иране «выдающегося и приемлемого» для США лидера.

Сегодня стало известно, что США готовяься направить в зону конфликта третий авианосец «Джордж Буш».

