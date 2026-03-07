США готовят третий авианосец к отправке на Ближний Восток

Вашингтон готовится отправить третий авианосец в зону конфликта на Ближнем Востоке. Флагман «Джордж Буш» уже завершил учения и вскоре присоединится к войне против Ирана, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox News.

Как уточняется, авианосец будет направлен в восточное Средиземноморье.

В настоящее время в боевых действиях участвуют авианосцы «Джеральд Форд» и «Авраам Линкольн», находящиеся в Красном море и Ормузском проливе.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Вашингтон под предлогом недопущения производства ядерного оружия в Иране пригрозил уничтожить флот, оборонную промышленность исламской республики и призвал граждан Ирана свергнуть режим. Тегеран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

