российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 7 марта 2026, 12:52 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

США готовят третий авианосец к отправке на Ближний Восток

Фото: Pixabay

Вашингтон готовится отправить третий авианосец в зону конфликта на Ближнем Востоке. Флагман «Джордж Буш» уже завершил учения и вскоре присоединится к войне против Ирана, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox News.

Как уточняется, авианосец будет направлен в восточное Средиземноморье.

В настоящее время в боевых действиях участвуют авианосцы «Джеральд Форд» и «Авраам Линкольн», находящиеся в Красном море и Ормузском проливе.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Вашингтон под предлогом недопущения производства ядерного оружия в Иране пригрозил уничтожить флот, оборонную промышленность исламской республики и призвал граждан Ирана свергнуть режим. Тегеран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Ближний Восток

Трамп рассчитывает на полную и безоговорочную капитуляцию Ирана / Глава Минэнерго Катара предрек рост цен на нефть до $150 за баррель / Цены на нефть преодолели отметку в $87 за баррель и продолжают расти / Более 1500 российских дальнобойщиков застряли на границе Ирана и Азербайджана / FT: страны Персидского залива пересматривают инвестиции за рубеж из-за конфликта / Иран пообещал нарастить удары по объектам США и Израиля в ближайшие дни / Генконсульство в Дубае дало разъяснение по вывозным рейсам для россиян / Почти 16 тысяч россиян вывезли из государств Ближнего Востока

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Ближний Восток, Иран, США,