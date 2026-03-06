Генконсульство в Дубае дало разъяснение по вывозным рейсам для россиян

Авиакомпания «Аэрофлот» аннулировала все ранее оформленные билеты из Дубая. Россиян будут вывозить в порядке очереди. О том, как работает распределение пассажиров, рассказали в Генконсульстве РФ.

Всех ранее купивших билеты на рейсы «Аэрофлота» пассажиров внесли в единую базу вылетающих. Из этой базы их распределяют по рейсам в порядке очереди – приоритет отдается тем, кто ждет вылета с 28 февраля.

Пассажиров уведомят о дате и времени вылета через СМС, e-mail и телефонные звонки. Необходимо подтвердить вылет, тогда авиакомпания пришлет билет.

Если пассажир пропустил звонок, не ответил или не увидел сообщение – его очередь переносится на следующий рейс.

«Если пассажир подтвердил вылет, но без уважительной причины не прибыл на рейс, его исключают из дальнейшего распределения, и новые авиабилеты ему не оформляются», – добавили в Генконсульстве.

Речь идет исключительно о рейсах авиакомпании «Аэрофлот». Дипломаты подчеркнули, что связь с пассажирами осуществляет ситуационный центр, Генконсульство не занимается формированием и ведением списков на вылет.

