Пятница, 6 марта 2026, 12:53 мск

FT: страны Персидского залива пересматривают инвестиции за рубеж из-за конфликта

Страны Персидского залива могут снизить инвестиции в зарубежные проекты из-за конфликта между США и Ираном. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

«Давление на бюджеты государств Персидского залива может заставить их пересмотреть зарубежные инвестиции и будущие обязательства, поскольку они ищут способы смягчить финансовую нагрузку, вызванную американо-израильской войной против Ирана», – говорится в статье.

Из-за перебоев в добыче и поставках нефти через Ормузский пролив бюджетное напряжение испытывают Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Катар. Власти этих государств рассматривают снижение инвестиционных обязательств, включая вложения в иностранные компании, спортивные спонсорства и контракты с зарубежными инвесторами.

Дополнительное давление создает рост оборонных расходов, а также потери в туристской отрасли и авиаперевозках.

Эскалация уже нанесла серьезный экономический ущерб экономикам, а любые ограничения инвестиций могут усилить давление на власти США с целью ускорить дипломатическое урегулирование конфликта, считают собеседники FT.

Дубай, Зоя Осколкова

