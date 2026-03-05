российское информационное агентство 18+

Четверг, 5 марта 2026, 19:11 мск

Кремль: остановить войну на Ближнем Востоке способен только тот, кто ее начал

Война на Ближнем Востоке может завершиться, если на это пойдут ее инициаторы. Как сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, «это не наша война».

«Та война, которая идет, это не наша война. И мы с самого начала декларировали свою позицию о том, что любая война способна привести к дестабилизации региона. То, что мы и видим… Способны ли мы остановить эту войну? Нет, не способны. Ее может остановить тот, кто ее начал», – подчеркнул представитель Кремля в комментарии «Вестям».

В конце прошлой недели израильская армия нанесла несколько ударов по столице Ирана. Операция проводится совместно с США. Американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен уничтожить ракетную промышленность Ирана и их военно-морской флот. Глава Белого дома также добавил, что «цель заключается в защите американского народа путем устранения неминуемых угроз со стороны иранского режима».

В ответ Иран произвел пуски ракет по американским базам в ОАЭ, Омане, Катаре и Бахрейне. В зоне конфликта закрыто авиасообщение, перевозчики в срочном порядке меняют маршруты полета.

Москва, Анастасия Смирнова

