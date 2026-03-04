Над Турцией сбили баллистическую ракету, выпущенную из Ирана

Над Турцией уничтожили баллистическую ракету, летевшую из Ирана, никто не пострадал. Об этом сообщило турецкое минобороны.

По информации ведомства, ракету, запущенную из Ирана и направлявшуюся в сторону турецкого воздушного пространства, перехватили и нейтрализовали силы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, развернутые в Восточном Средиземноморье, после того, как боеприпас прошел через воздушные пространства Ирака и Сирии.

Обломки сбитой ракеты упали в районе Дёртйол провинции Хатай. Обошлось без пострадавших, отметили в Минобороны, передает РА «Новости».

Анкара, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube