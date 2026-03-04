российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 4 марта 2026, 15:26 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Над Турцией сбили баллистическую ракету, выпущенную из Ирана

Над Турцией уничтожили баллистическую ракету, летевшую из Ирана, никто не пострадал. Об этом сообщило турецкое минобороны.

По информации ведомства, ракету, запущенную из Ирана и направлявшуюся в сторону турецкого воздушного пространства, перехватили и нейтрализовали силы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, развернутые в Восточном Средиземноморье, после того, как боеприпас прошел через воздушные пространства Ирака и Сирии.

Обломки сбитой ракеты упали в районе Дёртйол провинции Хатай. Обошлось без пострадавших, отметили в Минобороны, передает РА «Новости».

Анкара, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Турция

Москва уведомила Анкару о попытках диверсий на Турецком и Голубом потоках / В Босфоре, предположительно, нашли тело пропавшего российского пловца / Россияне лидируют по объемам покупок жилья в Турции среди иностранцев / Два нефтяных танкера столкнулись в Мраморном море / В Турции орел украл беспилотник и унес на вершину горы / В Турции семь полицейских ранены во время контртеррористической операции / В Турции задержали свыше 100 пособников террористов / Анталью тряхануло: на турецком курорте произошло ощутимое землетрясение

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Ближний Восток, Турция,