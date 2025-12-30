российское информационное агентство 18+

Вторник, 30 декабря 2025, 16:24 мск

Два нефтяных танкера столкнулись в Мраморном море

У побережья Турции столкнулись два нефтяных танкера. Об этом сообщило турецкое министерство транспорта и инфраструктуры.

Инцидент произошел в Мраморном море в районе Кючюкчекмедже. Известно, что в аварию попали танкеры, ходившие под флагами Азербайджана и Турции.

На место происшествия направили буксир и спасательное судно. Сведений о пострадавших не поступало.

Предположительно, причиной ЧП стал ураганный ветер, из-за которого сегодня в Стамбуле были отменены несколько паромных маршрутов.

Анкара, Зоя Осколкова

