Два нефтяных танкера столкнулись в Мраморном море

У побережья Турции столкнулись два нефтяных танкера. Об этом сообщило турецкое министерство транспорта и инфраструктуры.
Инцидент произошел в Мраморном море в районе Кючюкчекмедже. Известно, что в аварию попали танкеры, ходившие под флагами Азербайджана и Турции.
На место происшествия направили буксир и спасательное судно. Сведений о пострадавших не поступало.
Предположительно, причиной ЧП стал ураганный ветер, из-за которого сегодня в Стамбуле были отменены несколько паромных маршрутов.
Анкара, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»