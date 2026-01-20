В Босфоре, предположительно, нашли тело пропавшего российского пловца

В проливе Босфор обнаружено тело неизвестного мужчины. Об этом сообщает турецкий телеканал IHA TV. В морской полиции предположили, что это может быть тело пропавшего российского пловца 29-летнего Николая Свечникова. На мужчине был надет костюм для плавания. Родственников пропавшего пловца вызвали на опознание.

Свечников участвовал в массовом заплыве в августе 2025 года и пропал без вести. Он был одним из участников масштабного международного заплыва через Босфор, организованного Олимпийским комитетом Турции. В нем приняли участие около 3 тыс. пловцов из 81 страны. Исчезновение россиянина заметили лишь спустя несколько часов, после того, как он не появился на финише. В конце октября Генконсульстве России в Стамбуле сообщало, что активные поиски Свечникова прекращены. Семья пловца потребовала возбудить уголовное дело в отношении организаторов заплыва.

Стамбул, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

