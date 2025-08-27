Спасатели продолжают искать российского пловца, который пропал во время массового заплыва в Босфоре

В Турции на Босфоре продолжаются поиски российского пловца Николая Свечникова, который пропал во время массового заплыва. Как сообщает телеканал A haber, трекер, который надел пловец перед стартом, подает сигнал из толщи воды.

С учетом течения и маршрута заплыва была определена основная зона поисков на воде, кроме того, волонтеры присоединились к поискам на берегу. Телеканал отмечает, что пока однозначной версии о случившемся нет, существует предположение, что пловец мог выбраться на берег. Однако, по последним данным, его трекер, с которым он участвовал в заплыве, подает сигнал из воды.

Телеканал ATV в свою очередь получил некоторые видеозаписи, сделанные в день заплыва, на которых запечатлен россиянин. Он попал на камеру в отеле в стамбульском районе Бейоглу в 07:37 воскресенья. Свечников спустился к стойке регистрации, говорил там с менеджером и переписывался по телефону. После этого он покинул гостиницу и прибыл к точке старта заплыва. Также он попал на камеры на старте на борту парома. Свечников некоторое время наблюдал за прыгающими в воду участниками и позже присоединился к ним, сообщает ТАСС.

Сообщается, что в рамках расследования один из пловцов рассказал, что во время пересечения пролива видел одного участника, плывшего на спине. Зачастую таким методом пловцы восстанавливают силы. О том, был ли это Свечников, информации нет.

29-летний Свечников был одним из участников прошедшего 24 августа масштабного международного заплыва через Босфор. В нем приняли участие около 3 тыс. пловцов из 81 страны. Однако на финише россиянин не появился.

Москва, Елена Васильева

