российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 25 декабря 2025, 13:59 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Турции задержали свыше 100 пособников террористов

Турецкие правоохранители провели спецоперацию по задержанию пособников террористов. В результате были задержаны 115 человек.

Как сообщают местные СМИ, полиция провела рейды по 124 адресам в Стамбуле. Задержанные имеют связи с членами террористической группировки «Исламское государство» (запрещенная в России организация).

Кроме того, в ходе обысков полицейские изъяли оружие и пропагандистские материалы, связанные с террористическим движением.

Прокуратура предполагает, что подозреваемые готовили атаки против лиц, не исповедующих ислам, во время католического Рождества и Нового года. В настоящее время в Турции стражи порядка приведены в повышенную готовность.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Турция

Анталью тряхануло: на турецком курорте произошло ощутимое землетрясение / Турецкий судовладелец разорвал отношения с Россией после атаки на танкер / Пролив Босфор закрыли для судоходства из-за тумана / Эрдоган заявил об обострении украинского конфликта и его угрозе для судоходства в Черном море / Четыре взрыва прогремели возле танкера у берегов Сенегала / Жительница Крыма нашла на берегу моря бутылку с письмом на турецком языке / Российскому круизному лайнеру не разрешают пришвартоваться в Стамбуле / Российский моряк умер от отравления на танкере в Турции

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Терроризм, Турция,