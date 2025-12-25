В Турции задержали свыше 100 пособников террористов

Турецкие правоохранители провели спецоперацию по задержанию пособников террористов. В результате были задержаны 115 человек.
Как сообщают местные СМИ, полиция провела рейды по 124 адресам в Стамбуле. Задержанные имеют связи с членами террористической группировки «Исламское государство» (запрещенная в России организация).
Кроме того, в ходе обысков полицейские изъяли оружие и пропагандистские материалы, связанные с террористическим движением.
Прокуратура предполагает, что подозреваемые готовили атаки против лиц, не исповедующих ислам, во время католического Рождества и Нового года. В настоящее время в Турции стражи порядка приведены в повышенную готовность.
Анкара, Зоя Осколкова
