В Турции задержали свыше 100 пособников террористов

Турецкие правоохранители провели спецоперацию по задержанию пособников террористов. В результате были задержаны 115 человек.

Как сообщают местные СМИ, полиция провела рейды по 124 адресам в Стамбуле. Задержанные имеют связи с членами террористической группировки «Исламское государство» (запрещенная в России организация).

Кроме того, в ходе обысков полицейские изъяли оружие и пропагандистские материалы, связанные с террористическим движением.

Прокуратура предполагает, что подозреваемые готовили атаки против лиц, не исповедующих ислам, во время католического Рождества и Нового года. В настоящее время в Турции стражи порядка приведены в повышенную готовность.

Анкара, Зоя Осколкова

