Россияне лидируют по объемам покупок жилья в Турции среди иностранцев

Граждане России лидируют в списке покупателей недвижимости в Турции среди иностранцев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Бюро статистики страны.

В 2025 году граждане РФ приобрели в Турции 3 649 объектов недвижимости. На втором месте иранцы, они купили 1 878 объектов. Третью строчку занимают украинцы, которые приобрели 1 541 объект за год.

Согласно статистике, за весь прошлый год иностранцы купили в Турции более 21,5 тысячи квартир, что на 9,4% меньше, чем годом ранее. Наиболее популярны среди иностранных граждан Стамбул, Анталья и Мерсин.

Два года назад турецкие власти увеличили минимальную стоимость недвижимости для желающих получить вид на жительство (ВНЖ) в стране. С 50 тысяч долларов ценник вырос до 200 тысяч долларов.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube