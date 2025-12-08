российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 8 декабря 2025, 15:22 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Анталью тряхануло: на турецком курорте произошло ощутимое землетрясение

В Турции в районе Антальи произошло землетрясение магнитудой 4,9. Подземные толчки ощущались и в соседних провинциях, сообщают турецкие СМИ.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD), эпицентром землетрясения, которое произошло днем в понедельник, был город Серик, очаг находился на глубине 28,25 километра.

Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Как отмечает телеканал Haber, местные жители в панике покинули здания и находятся на улице в ожидании повторных толчков.

Анталья, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Турция

Турецкий судовладелец разорвал отношения с Россией после атаки на танкер / Пролив Босфор закрыли для судоходства из-за тумана / Эрдоган заявил об обострении украинского конфликта и его угрозе для судоходства в Черном море / Четыре взрыва прогремели возле танкера у берегов Сенегала / Жительница Крыма нашла на берегу моря бутылку с письмом на турецком языке / Российскому круизному лайнеру не разрешают пришвартоваться в Стамбуле / Российский моряк умер от отравления на танкере в Турции / В Турции около 140 человек попали в больницу с отравлением

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Землетрясение, Турция,