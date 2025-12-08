Анталью тряхануло: на турецком курорте произошло ощутимое землетрясение

В Турции в районе Антальи произошло землетрясение магнитудой 4,9. Подземные толчки ощущались и в соседних провинциях, сообщают турецкие СМИ.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD), эпицентром землетрясения, которое произошло днем в понедельник, был город Серик, очаг находился на глубине 28,25 километра.

Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Как отмечает телеканал Haber, местные жители в панике покинули здания и находятся на улице в ожидании повторных толчков.

Анталья, Наталья Петрова

