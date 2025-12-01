российское информационное агентство 18+

Понедельник, 1 декабря 2025, 17:30 мск

Четыре взрыва прогремели возле танкера у берегов Сенегала

Танкер Mersin подал сигнал бедствия у берегов Сенегала. Судно было повреждено взрывами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на турецкую компанию Beşiktaş Shipping.

По данным собеседников агентства, сообщения о взрывах поступили 27 ноября, когда танкер стоял на якоре у берегов Дакара в Сенегале. После этого в машинное отделение начала поступать вода.

Отмечается, что в результате взрывов никто не пострадал, загрязнения окружающей среды не зафиксировали. Судно также не представляет никаких угроз близлежащим объектам.

Причины произошедшего и дальнейшие действия определит кризисный штаб. Власти пытаются предотвратить экологическую катастрофу и намерены откачать около полумиллиона баррелей углеводородов.

Похожий инцидент произошел в Черном море 28 ноября. Тогда повреждения получили два танкера под флагом Гамбии, которые следовали в порт Новороссийска. Судна были атакованы украинскими безэкипажными катерами.

