Турецкий судовладелец разорвал отношения с Россией после атаки на танкер

Компания Beşiktaş Shipping разорвала отношения с Россией после атаки на турецкий танкер у берегов Сенегала. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, компания отказалась от контрактов, связанных с Россией. Поводом послужило обострение ситуации с безопасностью. Риски, с которыми приходится сталкиваться судам компании и ее экипажам, оказались неприемлемыми. Судовладелец подчеркнул, что всегда строго соблюдал все международные санкционные режимы, а также механизм ценового ограничения.

Танкер Mersin, принадлежащий Beşiktaş Shipping, был атакован у берегов Сенегала 27 ноября. Рядом с судном прогремели четыре взрыва. Beşiktaş Shipping является одним из крупнейших судовладельцев в Турции. Компания располагает 29 танкерами.

Накануне стало известно, что украинский беспилотник атаковал российское судно Midvolga-2 в Черном море. Это уже третье гражданское судно, атакованное у берегов Турции за неделю. 28 ноября удару украинских безэкипажных катеров подверглись два нефтяных танкера Kairos и Virat под флагом Гамбии, которые следовали в порт Новороссийска. Танкер Virat утром 29 ноября был повторно атакован морским дроном.

Президент России Владимир Путин заявил, что готов рассмотреть возможность радикального решения проблемы украинского пиратства. По его словам, этот сценарий предполагает ликвидацию доступа к Черному морю для Киева.

Анкара, Зоя Осколкова

