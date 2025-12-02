Российский танкер с растительным маслом атакован в Черном море

Российский танкер подвергся атаке в Черном море у побережья Турции, сообщил минтранс этой страны. Судно Midvolga 2 с грузом подсолнечного масла следовало из России в Грузию.

По данным ведомства, танкер под флагом России был атакован в 80 милях от города Синоп, передает РИА «Новости». Экипаж из 13 человек не пострадал, судно не запрашивало помощи и продолжает движение в направлении Синопа.

В турецком минтрансе не уточнили, как именно атаковали танкер.

Надо отметить, что это уже третье гражданское судно, атакованное у берегов Турции за неделю. 28 ноября атаке украинских безэкипажных катеров подверглись два нефтяных танкера Kairos и Virat под флагом Гамбии, которые следовали в порт Новороссийска. Танкер Virat утром 29 ноября был повторно атакован морским дроном.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне раскритиковал нападения на нефтяные танкеры и заявил о недопустимости создания угроз гражданскому судоходству в исключительной экономической зоне Турции.

В Кремле атаки на нефтяные танкеры назвали вопиющими. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это посягательство на суверенитет Турции.

Анкара, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube