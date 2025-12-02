Российское судно Midvolga-2 в Черном море атаковал украинский БПЛА

Российское судно Midvolga-2 в Черном море атаковал беспилотник, оно получило незначительные повреждения и самостоятельно движется в направлении турецкого порта Синоп. Об этом сообщили в Росморречфлоте. Таким образом, в ведомстве подтвердили информацию турецкого минтранса о нападении на российское судно у берегов Турции.

Как сообщили в Росморречфлоте, сообщение об атаке БПЛА на российский теплоход Midvolga-2 поступило в восемь часов утра. В результате удара беспилотника есть незначительные повреждения надстройки, пострадавших нет. Связь с судном и судовладельцем установлена, оно движется к порту Синоп, заявили в ведомстве.

По данным представителя «Средне-Волжской судоходной компании», судовладельца атакованного танкера, экипаж судна состоит из 14 моряков, все они – граждане России. Никто за медпомощью не обращался, все моряки чувствуют себя хорошо, передает РИА «Новости». Судно направляется в порт Синоп для оценки повреждений и ремонта.

Как сообщает телеграм-канал Mash, судно Midvolga-2 атаковал, по предварительным данным, украинский дрон FP-1. Отмечается, что беспилотник летел со стороны Одессы и был оснащен шрапнелью. Удар пришелся по ходовой рубке.

Судно Midvolga-2, следовавшее из России в Грузию с грузом подсолнечного масла, подверглось атаке в 80 милях от побережья Турции.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube