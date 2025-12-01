Эрдоган заявил об обострении украинского конфликта и его угрозе для судоходства в Черном море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал атаки на нефтяные танкеры в Черном море и заявил о недопустимости создания угроз гражданскому судоходству в исключительной экономической зоне Турции.

«Удары по торговым судам в пределах нашей исключительной экономической зоны свидетельствуют о тревожном обострении ситуации. Мы никоим образом не можем оправдать эти нападения, которые угрожают безопасности судоходства, жизни и окружающей среде», – подчеркнул Эрдоган, слова которого приводит ТАСС.

«Мы направляем всем сторонам необходимые предупреждения в связи с подобными ситуациями», – сказал турецкий лидер в обращении к нации, выдержи из которого цитирует РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вопиющей атаку на нефтяные танкеры, заявив, что это посягательство на суверенитет Турции.

ЧП с нефтяными танкерами Kairos и Virat под флагом Гамбии, следовавшими в Новороссийск, произошли в конце прошлой недели. Суда были атакованы безэкипажными морскими катерами.

Анкара, Анастасия Смирнова

