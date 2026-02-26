Еще три беспилотника ВСУ сбили на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны сбили еще три украинских беспилотных летательных аппарата, которые были направлены на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем канале в Мах.

«Системой ПВО Минобороны уничтожено два БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – проинформировал градоначальник, позже добавив данные о ликвидации еще одного воздушного аппарата.

Ранее Собянин сообщал о ликвидации трех беспилотников, летевших на Москву. Таким образом общее число нейтрализованных БПЛА выросло до шести.

На фоне воздушной атаки Росавиация ввела ограничения на полеты во всех столичных аэропортах.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube