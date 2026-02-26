Росавиция ограничила полеты в московских аэропортах

Росавиация ограничила полеты во всех московских аэропортах на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов. Как сообщила пресс-служба ведомства, усиленные меры безопасности предпринимаются, в том числе во «Внуково» и «Шереметьево».

Ранее ограничения на полеты были введены в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский».

Решение принято в условиях атаки украинских БПЛА. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что силы противовоздушной обороны нейтрализовали три украинских беспилотник, которые были направлены на российскую столицу.

