На подлете к Москве сбили три беспилотника ВСУ

Силы противовоздушной обороны нейтрализовали три украинских беспилотных летательных аппарата, которые были направлены на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву», – проинформировал градоначальник, добавив немного позже, что ПВО сбили еще один воздушный аппарат.

По его словам, на место падения обломков беспилотников направлены специалисты экстренных служб.

Другие подробности не приводятся. Ранее Росавиация приостановила полеты в столичных аэропртах «Домодедово» и «Жуковский».

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube