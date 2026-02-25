российское информационное агентство 18+

Среда, 25 февраля 2026, 18:32 мск

ВСУ атаковали пассажирский автобус и жилой дом в Брянской области: ранены четверо человек

В Брянской области в результате новых атак со стороны вооруженных формирований киевского режима ранены четверо мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, один из ударов был нанесен по пассажирскому автобусу в поселке Белая Березка Трубчевского района. «Травмы получила мирная жительница. Женщина сегодня обратилась за помощью, оперативно была доставлена в больницу, где ей оказана необходимая медицинская помощь», – уточнил губернатор.

Вместе с тем ВСУ атаковали жилой дом в селе Истопки Климовского района. «Ранены еще трое мирных жителей. Двое мужчин и женщина доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь. В результате сброса взрывного устройства поврежден жилой дом», – пояснил глава Брянской области.

Ранее сообщалось, что в селе Курковичи Стародубского округа из-за атаки дронов-камикадзе полностью уничтожено здание фельдшерско-акушерского пункта, сообщил Богомаз. Обошлось без пострадавших.

Брянск, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

