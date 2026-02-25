При атаке БПЛА на Брянскую область ранена женщина и уничтожен ФАП

Мирная жительница получила тяжелое ранение в результате атаки украинских дронов-камикадзе на село Истопки Климовского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
Пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь.
В результате вражеского удара загорелся частный дом, добавил глава региона.
В селе Курковичи Стародубского округа из-за атаки дронов-камикадзе полностью уничтожено здание фельдшерско-акушерского пункта, сообщил Богомаз. Обошлось без пострадавших.
Брянск, Наталья Петрова
