российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 24 февраля 2026, 15:33 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

СВР: Великобритания и Франция готовятся передать Киеву ядерное оружие

Великобритания и Франция хотят передать киевскому режиму ядерное оружие. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

По данным разведчиков, «Великобритания и Франция сознают, что развитие ситуации на Украине не оставляет шансов на достижение столь вожделенной для них победы над Россией руками ВСУ». «Однако британские и французские элиты не готовы мириться с поражением. Считается, что Украину нужно снабдить «вундерваффе». Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой «грязной» бомбой», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Берлин благоразумно отказался участвовать в этой опасной авантюре.

Лондон и Париж разрабатывают возможность предоставления ядерного оружия Киеву и средства его доставки. В частности, рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.

При этом Великобритания и Франция понимают, что это решение грубо нарушит международное право, прежде всего положения Договора о нераспространении ядерного оружия. Поэтому западные силы задумали обставить все таким образом, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев.

«Подобные крайне опасные планы Лондона и Парижа свидетельствуют о потере у них чувства реальности. Там зря надеются избежать ответственности. Тем более что все тайное неизбежно станет явным. В военных, политических и дипломатических кругах Великобритании и Франции немало здравомыслящих людей, понимающих опасность безрассудных действий своих лидеров для всего мира», – выразили надежду в СВР.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Ссылки по теме

Дмитрий Медведев отреагировал на планы Франции и Великобритании передать Украине ядерное оружие

Метки / Европа

В Британии начал работать штаб для отправки войск на Украину / Европарламентариям заблокировали функции ИИ на планшетах из-за риска шпионажа / МИД России определил приоритеты переговоров с Киевом и Вашингтоном в Женеве / Минобороны Нидерландов: взломать F-35 можно так же, как iPhone / Власти Финляндии хотят пересмотреть сделки россиян с недвижимостью за 20 лет / В Лувре вскрыли мошенническую схему по многократному использованию билетов / Во Франции 850 тысяч домов остались без света из-за шторма / Европарламент одобрил кредит Украине на 90 млрд евро

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Европа, Украина,