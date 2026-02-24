Великобритания и Франция хотят передать киевскому режиму ядерное оружие. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

По данным разведчиков, «Великобритания и Франция сознают, что развитие ситуации на Украине не оставляет шансов на достижение столь вожделенной для них победы над Россией руками ВСУ». «Однако британские и французские элиты не готовы мириться с поражением. Считается, что Украину нужно снабдить «вундерваффе». Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой «грязной» бомбой», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Берлин благоразумно отказался участвовать в этой опасной авантюре.

Лондон и Париж разрабатывают возможность предоставления ядерного оружия Киеву и средства его доставки. В частности, рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.

При этом Великобритания и Франция понимают, что это решение грубо нарушит международное право, прежде всего положения Договора о нераспространении ядерного оружия. Поэтому западные силы задумали обставить все таким образом, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев.

«Подобные крайне опасные планы Лондона и Парижа свидетельствуют о потере у них чувства реальности. Там зря надеются избежать ответственности. Тем более что все тайное неизбежно станет явным. В военных, политических и дипломатических кругах Великобритании и Франции немало здравомыслящих людей, понимающих опасность безрассудных действий своих лидеров для всего мира», – выразили надежду в СВР.

Москва, Зоя Осколкова

