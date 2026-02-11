Европарламент одобрил кредит Украине на 90 млрд евро

Европейский парламент одобрил выделение Киеву кредита в размере 90 млрд евро в 2026-2027 годах. Об этом сообщила председатель Европарламента Роберта Метсола.

«Сегодняшнее важное голосование, одобрившее кредит в размере 90 миллиардов евро, предоставило Украине жизненно важную поддержку», – написала Метсола в соцсети.

Из этой суммы 30 млрд евро Киев получит форме макрофинансовой помощи или поддержки государственного бюджета через механизм Ukraine Facility. Еще 60 млрд направят на поддержку обороноспособности страны и закупку военной техники.

Примечательно, что при закупке оружия Киев должен отдавать предпочтение собственным производителям, поставщикам из стран Евросоюза, Европейской экономической зоны и Европейской ассоциации свободной торговли. «Если определенные оборонные материалы не будут немедленно доступны в тех странах для срочной поставки Украине, будет применен набор целевых отступлений для закупки из других стран», – уточняется на сайте Европарламента.

Стратегия финансирования потребует одобрения Совета ЕС. Отмечается, что расходы по обслуживанию долга составят примерно в 1 млрд евро на 2027 год и около 3 млрд евро в год, начиная с 2028 года. Украина будет нести ответственность за погашение основной суммы кредита после получения репараций от России.

Брюссель, Зоя Осколкова

