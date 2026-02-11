Зеленский заявил о намерении продолжить переговоры с Москвой об урегулировании конфликта

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности провести очередной раунд переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине по просьбе Вашингтона. По его словам, встречи намечены на 17 и 18 февраля.

В интервью Bloomberg Зеленский пояснил, что основной темой переговоров станет американская инициатива о создании в Донбассе свободной экономической зоны, но при этом добавил, что в Москве и Киеве к этой идее относятся скептически.

«Ни одна из сторон не в восторге от идеи свободной экономической зоны – ни россияне, ни мы. У нас разные взгляды на этот вопрос. И договоренность была такой – давайте на следующей встрече вернемся к дискуссиям, как это может выглядеть», – уточнил глава киевского режима.

Ранее в прессе появлялись сообщения, что Киев рассматривает возможность отправить делегацию в Москву для проведения переговоров по урегулированию на Украине.

Представитель Кремля Дмитрий Песков накануне говорил, что конкретных сроков переговоров пока нет, но в Москве, по его словам, рассчитывают, что «это произойдет скоро».

