Вторник, 10 февраля 2026, 18:10 мск

Над Белгородом и Белгородским районом ПВО уничтожила воздушные цели ВСУ

Фото Минобороны РФ

Средства противовоздушной обороны нейтрализовали воздушные цели, направленные со стороны вооруженных формирований киевского режима на Белгород. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Над Белгородом и Белгородским округом сработала наша система ПВО – сбиты воздушные цели противника. Предварительно, пострадавших нет», – проинформировал губернатор.

В течение дня в регионе объявлялась воздушная тревога в связи с угрозой ракетного удара ВСУ.

Ранее сообщалось, что сегодня в Шебекинском округе Белгородской области украинский беспилотник ударил по грузовику. Водитель получил смертельные травмы.

Вместе с тем в городе Грайворон в результате атаки вражеского дрона на автомобиль пострадал еще один мирный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения грудной клетки и ног.

Белгород, Анастасия Смирнова

