Над Белгородом и Белгородским районом ПВО уничтожила воздушные цели ВСУ

Средства противовоздушной обороны нейтрализовали воздушные цели, направленные со стороны вооруженных формирований киевского режима на Белгород. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Над Белгородом и Белгородским округом сработала наша система ПВО – сбиты воздушные цели противника. Предварительно, пострадавших нет», – проинформировал губернатор.

В течение дня в регионе объявлялась воздушная тревога в связи с угрозой ракетного удара ВСУ.

Ранее сообщалось, что сегодня в Шебекинском округе Белгородской области украинский беспилотник ударил по грузовику. Водитель получил смертельные травмы.

Вместе с тем в городе Грайворон в результате атаки вражеского дрона на автомобиль пострадал еще один мирный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения грудной клетки и ног.

Белгород, Анастасия Смирнова

