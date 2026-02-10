российское информационное агентство 18+

В Белгородской области погиб водитель грузовика, атакованного дроном

В Белгородской области украинский беспилотник ударил по грузовику. Водитель получил смертельные травмы. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«При очередной атаке ВСУ погиб мирный житель. В селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа FPV-дрон атаковал «Газель». От полученных ранений водитель скончался на месте», – написал Гладков в телеграм-канале.

В Минобороны РФ сообщили, что сегодня утром над Белгородской областью средства противовоздушной обороны перехватили восемь беспилотников самолетного типа.

Белгород, Зоя Осколкова

