За 2 часа над Россией сбиты 44 беспилотника ВСУ, 12 из них – над Крымом

Сегодня днем вооруженные формирования Украины предприняли попытку массированной атаки на регионы России. Как сообщает Министерство обороны РФ за два часа средства противовоздушной обороны обезвредили 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

В ведомстве уточнили, что атака была отражена в период с 14:00 до 16:00 мск. Больше всего беспилотников были сбиты над акваторией Азовского моря – 19, и 12 БПЛА – над территорией Крыма.

Вместе с тем 6 дронов нейтрализовано в Белгородской области, 5 – в Курской области и по одном – в Брянской области и над акваторией Черного моря.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в канале Мах уточнил, что над в его регионе обошлось без пострадавших и разрушений.

Данные о последствиях вражеской воздушной атаки в других регионах уточняются.

Москва, Анастасия Смирнова

