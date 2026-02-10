При ударе ВСУ по похоронной процессии в Запорожской области погиб священник

Стали известны новые подробности удара вооруженных сил киевского режима по похоронной процессии в селе Скельки Васильевского муниципального округа Запорожской области. Как сообщил глава региона Евгений Балицкий, погиб протоиерей Сергий, настоятель Днепрорудненского храма.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким отца Сергия. Вся необходимая помощь со стороны государства в лице органов власти Запорожской области будет оказана», – отметил губернатор в своем телеграм-канале.

Балицкий подтвердил, что во время прощания с усопшим во дворе частного домовладения всего пострадали шесть человек.

