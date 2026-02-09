В Курской области обломки дронов ВСУ повредили здание администрации, магазин и автомобили

В Курской области в результате вражеских беспилотных летательных аппаратов повредили несколько зданий и автомобилей. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

В частности, как уточнил губернатор, в посёлке Хомутовка Хомутовского района обломками посечены 2 окна здания администрации района и автомобиль. В городе Рыльске незначительно повреждён фасад магазина, остекление двух окон и автомобиль.

«К счастью, обошлось без пострадавших», – отметил глава Курской области.

Москва, Анастасия Смирнова

