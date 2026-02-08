Российские войска освободили два населенных пункта в Сумской и Харьковской областях

Российские войска активно продвигаются вглубь обороны противника в зоне специальной военной операции. Как сообщает Министерство обороны РФ, за прошедшие сутки подразделения ВС РФ взяли под контроль еще два населенных пункта – Сидоровку в Сумской области и Глушковку в Харьковской области.

Как отмечается в сводке военного ведомства, за последние 24 часа ВСУ потеряли в общей сложности более 1100 военнослужащих, а также десятки единиц техники и артиллерии.

Самые значительные потери ВСУ несут в зоне ответственности российской группировки войск «Восток», подразделения которой продолжают продвижение в глубину обороны противника. На этом направлении потери противника составили до 390 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 16 автомобилей и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».

В то же время оперативно-тактической авиация, беспилотники и артиллерия ВС РФ нанесли поражение объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 27 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 42 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Москва, Анастасия Смирнова

