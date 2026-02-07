ВСУ устроили ракетный обстрел Белгорода: ранены четверо мирных жителей

В результате нового ракетного обстрела Белгорода со стороны вооруженных формирований киевского режима ранения получили четверо мирных жителей. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Приехал на территорию одного из инфраструктурных объектов. В результате ракетного обстрела здесь пострадали четверо мужчин. Вызывал скорую помощь, вместе с начальником ГУ МЧС Сергеем Петровичем Потаповым довели пострадавших до проходной, где их забрала скорая помощь», – рассказал губернатор.

По его словам, двоим мужчинам, получившим баротравму и ушиб коленного сустава, бригада скорой помощи оказала медицинскую помощь на месте.

«Ещё у двоих мужчин предварительно диагностировали баротравмы и ушиб височной области. Для обследования они направлены в городскую больницу №2 г. Белгорода», – уточнил Гладков, добавив, что на территории объекта получили повреждения 7 автомобилей.

Вместе с тем, как отметил глава Белгородской области, при ракетном обстреле повреждены объекты инфраструктуры, остекление одной квартиры в МКД и четырех частных домах. Посечен фасад и выбиты окна в здании коммерческого объекта. Осколками посечены в общей сложности 11 автомобилей.

Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.

«Сейчас проводим совещание по ликвидации последствий очередного обстрела города Белгорода», – пояснил губернатор.

