В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель

В Волоконовском округе Белгородской области в результате атаки вражеского дрона ранен мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
ЧП произошло в селе Погромец, где беспилотник атаковал движущийся легковой автомобиль.
«Ранен водитель. Мужчина самостоятельно обратился в Волоконовскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи пострадавший бригадой скорой доставлен в Валуйскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму и ушиб плеча», – уточнил губернатор.
Белгород, Анастасия Смирнова
