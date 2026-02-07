российское информационное агентство 18+

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель

В Волоконовском округе Белгородской области в результате атаки вражеского дрона ранен мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

ЧП произошло в селе Погромец, где беспилотник атаковал движущийся легковой автомобиль.

«Ранен водитель. Мужчина самостоятельно обратился в Волоконовскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи пострадавший бригадой скорой доставлен в Валуйскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму и ушиб плеча», – уточнил губернатор.

Белгород, Анастасия Смирнова

