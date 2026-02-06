российское информационное агентство 18+

Пятница, 6 февраля 2026, 12:46 мск

Армия России нанесла массированный и пять групповых ударов по объектам ВСУ за неделю

Российские войска за неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов по военным заводам и другим военным целям на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В результате ударов поражены предприятия военной промышленности Украины, используемые в интересах ВСУ объекты энергетики и транспортной инфраструктуры. Также разбиты склады боеприпасов, места производства и хранения ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.

Как отметили в Минобороны, удары нанесены в ответ на атаки Украины по гражданским объектам на территории России.

Москва, Наталья Петрова

