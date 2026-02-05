Киев сообщил о завершении второго раунда переговоров с Россией и США в Абу-Даби

В Абу-Даби завершился второй раунд переговоров представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Об этом сообщила пресс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Диана Давитян.

Другие подробности она не раскрыла.

Ранее в конце января в Абу-Даби прошел первый раунд трехсторонних консультаций по безопасности. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков.

Ранее сегодня стало известно, что между Россией и Украиной прошел первый в 2026 году обмен военнопленными. Москва вернула из украинского плена 157 военнослужащих. Взамен Киеву переданы 157 военнопленных ВСУ.

Абу-Даби, Анастасия Смирнова

