Россия и Украина провели обмен пленными – 157 на 157

Между Россией и Украиной прошел первый в 2026 году обмен военнопленными.

Москва вернула из украинского плена 157 военнослужащих. Взамен Киеву переданы 157 военнопленных ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, по данным ведомства, возвращены трое жителей Курской области, незаконно удерживавшихся киевским режимом. Они будут доставлены домой.

Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. После их доставят на Родину для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны России.

В Минобороны уточнили, что посредниками при возвращении российских военных из плена выступили ОАЭ и США.

Ранее сегодня спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что Россия, Украина и США договорились об обмене 314 военнопленными. Договоренность об этом была достигнута на трехсторонней встрече в Абу-Даби.

До этого последний обмен пленными между РФ и Украиной по формуле «185 на 185» состоялся 2 октября 2025 года.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

