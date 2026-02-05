Уиткофф сообщил о договоренности России и Украины об обмене пленными

На переговорах в Абу-Даби делегации России и Украины при посредничестве США договорились об обмене 314 военнопленными. Об этом сообщил спецпосленник президента США Стив Уиткофф. Сами консультации он назвал продуктивными, но отметил, что на переговорах по украинскому урегулированию предстоит еще много работы.

«Сегодня делегации США, Украины и России договорились об обмене 314 пленными – первом подобном обмене за пять месяцев. Этот результат был достигнут благодаря мирным переговорам, которые были подробными и продуктивными», – написал Уиткофф в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована в РФ).

Он подчеркнул, что предстоит еще много работы в урегулировании конфликта на Украине. Вместе с тем, указал спецпосланник Дональда Трампа, договоренность об обмене демонстрирует, что «постоянное дипломатическое взаимодействие дает ощутимые результаты и продвигает усилия по прекращению войны на Украине».

Уиткофф добавил, что дискуссии продолжатся. В ближайшие недели ожидается «дальнейший прогресс» в мирном урегулировании, полагает он.

Второй раунд трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине в Абу-Даби начался 4 февраля. Утром 5 февраля консультации делегаций России, США и Украины продолжились. Напомним, первый раунд переговоров состоялся 23-24 января. Даты новых переговоров по Украине будут согласованы сторонами, передает ТАСС со ссылкой на источник. Собеседник агентства добавил, что вчера и сегодня «проделана большая работа». Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что подводить промежуточные итоги второго раунда переговоров в Абу-Даби пока преждевременно.

Москва, Наталья Петрова

