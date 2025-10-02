Россия и Украина провели обмен пленными

Россия и Киев провели обмен пленными – 185 на 185. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 23 июля в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих. Взамен переданы 185 военнопленных ВСУ», – говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что также возвращены двадцать гражданских лиц.

Военнослужащие и гражданские находятся в Белоруссии, где им окажут психологическую и медицинскую помощь. Вскоре их переправят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.

Напомним, Москва и Киев пришли к соглашению по гуманитарным вопросам во время переговоров в Стамбуле. По их результатам стороны уже провели несколько обменов пленными и ранеными. Кроме того, РФ передала Украине тысячи тел погибших военнослужащих.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

