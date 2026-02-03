Глава киевского режима Владимир Зеленский распорядился обновить план обороны Украины, который был утвержден еще до войны и действовал шесть лет. Об этом сообщает украинская пресса со ссылкой на соответствующий указ нынешнего руководителя страны.
Как отмечается, на сайте президента опубликован указ о том, что предыдущий план 2020 года признается недействительным, а Кабмин, СБУ, полиция, Служба внешней разведки и Нацбанк должны разработать новый план.
Остальные подробности засекречены.
Киев, Анастасия Смирнова
