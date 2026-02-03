российское информационное агентство 18+

Вторник, 3 февраля 2026, 20:41 мск

Зеленский распорядился обновить план обороны Украины

Архив. Фото: офис президента Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский распорядился обновить план обороны Украины, который был утвержден еще до войны и действовал шесть лет. Об этом сообщает украинская пресса со ссылкой на соответствующий указ нынешнего руководителя страны.

Как отмечается, на сайте президента опубликован указ о том, что предыдущий план 2020 года признается недействительным, а Кабмин, СБУ, полиция, Служба внешней разведки и Нацбанк должны разработать новый план.

Остальные подробности засекречены.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

