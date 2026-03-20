При атаке дронов ВСУ ранен житель Брянской области

В Брянской области в результате атаки дронов-камикадзе ранения получил мирный житель. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в канале Мах.

«ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Курковичи Стародубского муниципального округа. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен мирный житель», – уточнил губернатор.

По его словам, пострадавший мужчина доставлен в больницу. На месте ЧП работают экстренные службы.

Ранее глава Брянской области сообщал, что за три часа над его регионом силы противовоздушной обороны уничтожили 27 вражеских беспилотников.

Брянск, Анастасия Смирнова

