В Рыльске украинский беспилотник взорвался на спортивной площадке

Сегодня при отражении атаки украинских беспилотных летательных аппаратов в Рыльске один из дронов взорвался на спортивной площадке. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем канале в «Максе».

«Сегодня над Рыльском сбит вражеский БПЛА. Он упал на спортивную площадку и взорвался. К счастью, обошлось без пострадавших: дети, которые в это время играли на площадке в мяч, вовремя успели спрятаться», – уточнил глава региона.

По его словам, за медицинской помощью никто не обращался, на месте работают оперативные службы.

Курск, Анастасия Смирнова

Метки / Украина

