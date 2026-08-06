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Морские поставки военных грузов НАТО на Украину остановились

Страны НАТО практически остановили поставки оружия и грузов двойного назначения в порты Одесской области из-за непрекращающихся ударов российских войск. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Вся украинская логистика сейчас завязана на сухопутный транспорт.

По словам Лебедева, перебои с морскими перевозками в одесские порты привели к скоплению военных грузов на сухопутных границах.

«В местах перехода границы Польши и Румынии скапливается множество грузов, которые железнодорожная логистика просто не успевает пропускать в объемах, которые ранее обеспечивали морские перевозки», – рассказал он в комментарии РИА «Новости».

Подпольщик отметил, что наземный маршрут оказался более дорогим и менее удобным. Он назвал основной проблемой необходимость перегружать грузы с одних платформ и вагонов на другие из-за того, что Украина и страны Восточной Европ, используют разные стандарты железнодорожной колеи.

Российские военные в последние несколько недель в ежедневном режиме наносят удары по портам Украины и сухогрузам в акватории Черного моря, задействованным в интересах ВСУ. Как заявляли в Минобороны РФ, благодаря регулярным ударам по украинским портам и судам с военными грузами возможности ВСУ по транспортировке оружия и военной техники снижаются.

Согласно последним данным российского военного ведомства, вечером 5 августа ударные беспилотники в Черном море южнее и восточнее Одессы поразили два сухогруза, осуществлявшие доставку военных грузов.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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