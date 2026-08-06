Армия России ударила по складам с БПЛА и объектам инфраструктуры Украины

Российские войска продолжают теснить противника на фронтах специальной военной операции. В течение суток были поражены объекты используемым в интересах ВСУ топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистические центры, места хранения ударных беспилотников, сообщается в сводке Минобороны РФ. Кроме того, ВС России нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников в 155 районах.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны ВСУ и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Васильковка, Подгавриловка Днепропетровской области, Зоревка, Никольское, Зеленая Диброва, Долинка, Мировка, Новое Поле и Широкое Запорожской области.

Другие группировки войск российской армии, задействованные в проведении спецоперации, улучшили свое положение и заняли более выгодные позиции. В результате действий российских военных ВСУ потеряли за сутки в общей сложности до 1395 военнослужащих.

В то же время силы ПВО сбили в зоне спецоперации 1155 вражеских беспилотников самолетного типа, 20 управляемых авиабомб и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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